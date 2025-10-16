Mattinata speciale ieri alla Banditaccia. Il Direttore Generale Musei Massimo Osanna in visita al PACT

Mattinata speciale ieri alla Necropoli della Banditaccia per la visita del Prof. Massimo Osanna, Direttore Generale Musei del Ministero della Cultura, accolto dal Direttore del PACT, Vincenzo Bellelli.

La tappa ha toccato innanzitutto l’area dei nuovi scavi archeologici nella necropoli sito Unesco. Realizzati dal Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia in collaborazione con l’Università della Tuscia e finanziati dalla DG Musei. Scavi che stanno portando alla luce importanti ritrovamenti, destinati a essere presto accessibili al pubblico.

A seguire, visita anche al Museo Cerite, attualmente in pieno riallestimento grazie ai lavori PNRR. La cui riapertura è prevista il 4 novembre, con un nuovo percorso immersivo e accessibile. Pensato per valorizzare ulteriormente il patrimonio etrusco in esso contenuto.

Al termine dell’incontro, il Prof. Osanna ha dichiarato che: “Questi luoghi sono fondamentali per comprendere l’identità storica del nostro Paese. La vitalità del Parco, tra scavi, ricerca, valorizzazione e collaborazione con il territorio, rappresenta un esempio virtuoso di gestione culturale che vogliamo sostenere e potenziare”.

Il Direttore Bellelli, nel ringraziare il Prof. Osanna per la sua presenza, ha aggiunto che: “È stata un’occasione preziosa per condividere con il Direttore Generale visioni e prospettive future. Il lavoro che stiamo portando avanti punta a restituire centralità a Cerveteri e Tarquinia, grazie a una narrazione rinnovata e a un’offerta culturale sempre più dinamica e partecipata”.