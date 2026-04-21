Ladispoli si prepara al 25 aprile: il programma della Liberazione con la banda “La Ferrosa”

Ladispoli rinnova l’appuntamento con la storia. Giovedì 25 aprile la città celebrerà la Festa della Liberazione con una cerimonia istituzionale solenne che vedrà come protagonista la banda musicale “La Ferrosa”. Il corpo bandistico avrà il compito di scortare il Tricolore tra le vie del centro, offrendo il consueto tributo artistico alla memoria nazionale.

Il percorso del corteo

Le celebrazioni prenderanno il via alle ore 10:30 con il raduno dei partecipanti presso il piazzale della stazione ferroviaria. Da qui partirà il corteo che sfilerà lungo viale Italia, cuore della città, accompagnato dalle delegazioni combattentistiche e d’arma. La sfilata culminerà in Piazza dei Caduti, luogo simbolo del ricordo cittadino.

La cerimonia istituzionale

Il momento più alto della mattinata si terrà proprio in piazza dove, sotto la direzione del Maestro Cozzi, la banda eseguirà l’Inno d’Italia. Il sindaco Alessandro Grando presiederà il rito istituzionale officiando la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti, un omaggio a chi ha sacrificato la vita per la difesa della libertà e della democrazia. La comunità è invitata a partecipare per condividere questo importante momento di riflessione collettiva.