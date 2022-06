Una rappresentanza Ladispolana e Cerveterana alla HERO 2022

I nostri migliori bikers presenti alla maratona di Mountain Bike più dura e spettacolare al mondo!

Quattro giorni di divertimento all’undicesima edizione di BMW HERO Südtirol Dolomites, una delle manifestazioni ciclistiche più famose in assoluto: la maratona di Mountain Bike più dura e spettacolare al mondo! Una gara che viene seguita da tutto il mondo e a cui partecipano alcuni tra i pi grandi campioni di MTB di tutti i tempi.

Da Cerveteri e da Ladispoli, grazie anche alla capacità organizzativa e alla passione del team Logic Bike, è partita una nutritissima delegazione di bikers che hanno rappresentato con onore e con tenacia questo territorio, oltre che lanciare un importante messaggio per la sostenibilità ambientale e per l’importanza sociale dello sport!

Foto, vide e classifiche di questo straordinario evento sono raccolte qui: herodolomites.com

La BMW HERO Südtirol Dolomites 2022 è da sempre vicina alle tematiche ambientali. Il comitato organizzatore sa bene quanto le Dolomiti, Patrimonio UNESCO, che dalla prima

edizione ospitano la maratona, abbiano contribuito al grande successo della manifestazione. A rafforzare quanto già fatto, quest’anno è stato avviato un programma espressamente dedicato al sostegno del territorio: con il programma di sostenibilità HERO TO ZERO, si vogliono raggiungere precisi obiettivi di sostenibilità, gli stessi individuati dalle Nazioni Unite (SDGs) per la salvaguardia del pianeta.

La HERO 2022 ha compiuto delle scelte mirate alla riduzione delle proprie emissioni, come l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili e una minuziosa attenzione alla gestione del riciclo dei rifiuti.

La sostenibilità passa anche dall’ambito sociale, ed è per questo che BMW HERO Südtirol Dolomites sostiene fermamente la parità di genere, nella partecipazione, nei premi e nella comunicazione social e istituzionale. L’obiettivo è quello di coinvolgere ogni persona, perché possa vivere un’esperienza unica e inclusiva. Per questo sono stati creati momenti dedicati ai più piccoli, come la HERO 2022 Dolomites KIDS e il percorso per imparare a pedalare sul prato Pra da Nives, in collaborazione con il comune e l’Associazione Turistica di Selva di Val Gardena.

