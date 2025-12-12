Una mattinata dedicata ai diritti: studenti e associazioni insieme al Granarone di Cerveteri

Scuolambiente e le realtà del territorio incontrano gli alunni delle scuole di Cerveteri e Ladispoli per un confronto su diritti, pace, ambiente e solidarietà internazionale

Scuolambiente e le associazioni del territorio hanno accolto questo mattina nella sala del Granarone di Cerveteri gli studenti della secondaria di primo grado dell’I.C. Ilaria Alpi delle classi IIIC-IIE-IIIE e la Classe 3I Corrado Melone Ladispoli. Di fronte ad un pubblico di ragazzi molto attenti e coinvolti, accompagnati dalle loro docenti, gli esperti delle varie associazioni hanno illustrato i diversi aspetti dei diritti molti dei quali ancora sono purtroppo negati. Dopo i saluti di Maria Beatrice Cantieri Presidente di Scuolambiente si sono quindi alternati gli esperti volontari delle varie associazioni. Il tema dei Diritti dei bambini è stato affrontato da Daniela Gnocchi AUSER Cerveteri Ladispoli, mentre il diritto all’Ambiente, alla Pace, al Cibo sano, all’Istruzione e alla conoscenza sono stati affidati agli esperti di Scuolambiente: LedaBressanello, Daniele Segninie Giuseppe Girardi. E’ poi intervenuta la Sindaca Gubetti che ha voluto ringraziare le realtà associative che da sempre rappresentano una colonna portante della nostra comunità, un punto di riferimento per tutti i cittadini ed in particolar modo quelli delle fasce più deboli, che “non possiamo e non dobbiamo lasciare indietro”. Carlo Sansonetti dell’Associazione Sulla strada ha riportato le sue emozioni nelle attività per i bimbi del Guatemala mentre Emanuela Chiang di VIS reduce dai suoi viaggi in Etiopia e Palestina ha raccontato la sua esperienza in Palestina con foto che dimostrano la terribile distruzione avvenuta. Tutti e due i relatori hanno evidenziato come troppo spesso siano proprio i diritti dei bambini ad essere calpestati. A seguire si è svolto il dibattito con i ragazzi e le conclusioni a cura del CSV Centro Servizi Volontariato Roma Lazio Massimiliano Venturi. “E’ stata davvero una mattinata intensa e interessante ha commentato Maria Beatrice Cantieri Presidente di Scuolambiente e ci sono tante persone e istituzioni che è doveroso ringraziare. Prima di tutto gli studenti e i docenti che come sempre dimostrano sensibilità e attenzione. Poi naturalmente tutti gli enti che hanno dato il patrocinio la Regione Lazio, la Rete Diocesana , il Comune di Cerveteri e la Consulta dei Migranti. Ancora voglio ringraziare tutti gli esperti e le associazioni che hanno collaborato per la riuscita dell’evento e infine l’associazione nazionale Polizia di Stato che ci accompagna sempre in ogni evento”.