Appuntamento per domenica 21 dicembre dalle ore 09:30 alle ore 13:00
“Aspettando Babbo Natale” con i commercianti di Largo Almunecar: in arrivo una grande mattinata di festa a Cerveteri –
Una fantastica slitta motorizzata, laboratori con magici elfi, postazioni per foto ricordo, mascotte, truccabimbi, palloncini e ovviamente, Babbo Natale! Domenica 21 dicembre, dalle ore 09:30 alle ore 13:00 una grande mattinata di festa in Largo Almunecar a Cerveteri, organizzata dai commercianti.
Un evento pensato per i bambini e per le famiglie tutte, che in questo ultimo sabato prima del Natale, mentre effettuano gli ultimi acquisti, potranno fermarsi per un momento di divertimento e spensieratezza.
Ad accogliervi, oltre chiaramente ai commercianti, il magico Babbo Natale! Promuovono l’iniziativa, il Maury’s, Mondadori Bookstore di Cerveteri, Beauty Mary, Merceria Rosanna, la Macelleria “Maremma Carni” e Buffetti.