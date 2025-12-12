Domenica 14 dicembre alle ore 17:00 in scena la compagnia teatrale “Le Odissere”, con Odette Piscitelli e Gianluca Ernia. Ingresso gratuito

In Piazza Aldo Moro a Cerveteri “La vera storia di Babbo Natale”: un magico spettacolo teatrale per bambini –

La magia del Natale entra nel Teatro Tenda del Campus Etruria di Piazza Aldo Moro a Cerveteri. Domenica 14 dicembre spazio al teatro e a “La vera storia di Babbo Natale”, uno spettacolo interattivo che porterà i bambini in un viaggio nel profondo Nord del Mondo, dove scopriranno le vere origini di Babbo Natale.

Protagonisti, oltre a Santa Claus, l’Elfa Caramella e Nicholas, il falegname che costruiva i giocattoli per tutti i bambini del villaggio e che attraverso un magico incidente, arriverà al paese degli Elfi dove accadrà la magia più grande di tutti i tempi.

Durante lo spettacolo, laboratori creativi dove i bambini potranno decorare la loro pallina di Natale e scrivere una letterina da consegnare a Babbo Natale in persona.

Un’esperienza immersiva, tra laboratori creativi e spazi ludici. In scena, Odette Piscitelli e Gianluca Ernia della compagnia “Le Odissere”. L’appuntamento è per le ore 17:00 e l’ingresso è libero e gratuito.

“Oltre ai film di ‘CineMagia’ e alle tantissime iniziative in programma con gli studenti, spazio anche al teatro all’interno del Campus Etruria di Piazza Aldo Moro – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – nel pomeriggio di domenica avremo un momento dedicato a tutti i bambini e alla magia del Natale, con una compagnia teatrale estremamente conosciuta e apprezzata in città come quella di Odette Piscitelli: un viaggio incantato che condurrà i più piccoli, ma anche gli adulti, nel fantastico mondo di Babbo Natale. L’ingresso allo spettacolo è libero e gratuito! Vi aspettiamo!”.

“Le Odissere” è una compagnia teatrale che in più occasioni ha portato la propria arte in città, con percorsi formativi, festival e progetti culturali. A guidarla, Odette Piscitelli, attrice diplomata all’Accademia Nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico.