Dal 15 dicembre cambia l’apertura: orari distinti per periodo invernale ed estivo
Nuovi orari per il Centro di Raccolta di Cerveteri –
A partire da lunedì 15 dicembre entreranno in vigore i nuovi orari di apertura del Centro di Raccolta comunale situato in Via Settevene Palo, a Cerveteri. Una modifica pensata per rispondere in modo più efficace alle esigenze dei cittadini e migliorare la gestione dei conferimenti, adattando l’operatività del servizio ai diversi periodi dell’anno.
Il nuovo calendario prevede infatti una distinzione tra orario invernale ed estivo.
Orario Invernale
Dal 1° ottobre al 30 aprile
- Lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica: 8:00 – 15:00
- Martedì e giovedì: 10:00 – 17:00
Orario Estivo
Dal 1° maggio al 30 settembre
- Lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica: 8:00 – 15:00
- Martedì e giovedì: 12:00 – 19:00
L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini a rispettare gli orari e a utilizzare correttamente il Centro di Raccolta. Un gesto semplice, ma fondamentale per garantire un ambiente più decoroso e contribuire a una gestione sostenibile dei rifiuti. Cerveteri può essere più pulita: basta la collaborazione di ognuno.