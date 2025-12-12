 
Nuovi orari per il Centro di Raccolta di Cerveteri

12 Dicembre 2025

Dal 15 dicembre cambia l’apertura: orari distinti per periodo invernale ed estivo

A partire da lunedì 15 dicembre entreranno in vigore i nuovi orari di apertura del Centro di Raccolta comunale situato in Via Settevene Palo, a Cerveteri. Una modifica pensata per rispondere in modo più efficace alle esigenze dei cittadini e migliorare la gestione dei conferimenti, adattando l’operatività del servizio ai diversi periodi dell’anno.

Il nuovo calendario prevede infatti una distinzione tra orario invernale ed estivo.

Orario Invernale

Dal 1° ottobre al 30 aprile

  • Lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica: 8:00 – 15:00
  • Martedì e giovedì: 10:00 – 17:00

Orario Estivo

Dal 1° maggio al 30 settembre

  • Lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica: 8:00 – 15:00
  • Martedì e giovedì: 12:00 – 19:00

L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini a rispettare gli orari e a utilizzare correttamente il Centro di Raccolta. Un gesto semplice, ma fondamentale per garantire un ambiente più decoroso e contribuire a una gestione sostenibile dei rifiuti. Cerveteri può essere più pulita: basta la collaborazione di ognuno.