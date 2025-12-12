Riccardo Schioppa: L’Eccellenza di Civitavecchia Emoziona in Vaticano –

Il Maestro Riccardo Schioppa, compositore e direttore d’orchestra e di coro di fama nazionale, è pronto a calcare uno dei palcoscenici più prestigiosi dell’anno: il Concerto di Natale in Vaticano, appuntamento simbolo della tradizione musicale e spirituale del periodo natalizio.

Un evento di arte e spiritualità

Venerdì 12 dicembre, la monumentale Aula Paolo VI in Città del Vaticano ospiterà una serata dal profondo valore artistico. In questa occasione, Schioppa farà parte dell’organico del Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini”, guidato dal maestro preparatore Lorenzo Donati, che si esibirà davanti al Santo Padre insieme all’Orchestra Cherubini.

A dirigere l’ensemble sarà la prestigiosa bacchetta del Maestro Riccardo Muti, tra le figure più celebri del panorama musicale mondiale. Durante la serata, Muti riceverà inoltre dalle mani del Pontefice il Premio Ratzinger, riconoscimento che sottolinea il suo contributo eccezionale alla cultura e alla musica. Il concerto, trasmesso in diretta su Rai 2, prevede l’esecuzione della Messa per l’incoronazione di Carlo X di Luigi Cherubini, opera di enorme valore storico e musicale composta dall’autore italiano che fu direttore del Conservatorio di Parigi tra il 1822 e il 1842.

Un orgoglio per Civitavecchia

La presenza del Maestro Schioppa in un contesto così solenne rappresenta un nuovo, importante traguardo nella sua carriera, confermando il livello di eccellenza che da anni contraddistingue il suo lavoro. La partecipazione al Concerto di Natale non è soltanto un successo personale, ma anche un motivo di profondo vanto per l’intera comunità di Civitavecchia, che vede uno dei suoi talenti emergere su un palcoscenico internazionale.

A sottolinearlo è la Filarmonica di Civitavecchia, che esprime il proprio entusiasmo attraverso le parole del Presidente Gallinari:

“Il nostro coro e la nostra orchestra sono uniti in un caloroso applauso per il Maestro Schioppa che, con la sua arte, continua a dimostrare quanto l’eccellenza possa fiorire sul territorio.”

Una data da ricordare

Il 12 dicembre sarà dunque una giornata memorabile: la voce e la tradizione musicale di Civitavecchia risuoneranno nel cuore del Vaticano, grazie al talento e alla dedizione di un maestro che continua a portare alto il nome della sua città.