“CineMagia” a Cerveteri: nel Teatro Tenda riscaldato di Piazza Aldo Moro otto film per ragazzi e bambini ad ingresso gratuito

Si comincia sabato 13 dicembre, due proiezioni al giorno per due weekend. L’Assessore alla Cultura Francesca Cennerilli: “Un momento per riunire tutta la famiglia davanti a dei grandi film per i più giovani e i più piccoli”

La magia del cinema per bambini e ragazzi entra all’interno del Teatro Tenda “Campus Etruria” di Piazza Aldo Moro a Cerveteri. Arriva “CineMagia – speciale Natale”, otto proiezioni, tutte ad ingresso gratuito, con i titoli di più recente uscita nelle sale cinematografiche che hanno incantato bambini e bambine di tutto il mondo. Le proiezioni, sono tutte ad ingresso gratuito. Durante i film, ci saranno pop-corn gratuite per tutti.

“CineMagia” a Cerveteri

“Nelle giornate di pausa del ‘Campus Etruria’, il Festival dell’Orientamento e della Cultura in corso in Piazza Aldo Moro, volevamo organizzare dei momenti di intrattenimento di varia natura, che spaziassero dalla musica al teatro fino appunto ai film per ragazzi e bambini – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – abbiamo scelto otto film, che speriamo possano richiamare un gran numero di bambini all’interno della struttura allestita in Piazza Aldo Moro, una struttura coperta e riscaldata, per far trascorrere dei pomeriggi piacevoli a tutta la famiglia”.

“Le proiezioni – prosegue l’Assessore Francesca Cennerilli – così come tutte le iniziative del “Campus Etruria”, il cui programma dettagliato di tutti i talk e di tutti gli appuntamenti è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Cerveteri, sono ad ingresso gratuito”.

Si comincia sabato 13 dicembre: alle ore 11:00 c’è “Ralph Spaccatutto”, mentre alle ore 15:00 “Up”. Domenica 14 dicembre alle ore 11:00 “L’Era Glaciale” e nel pomeriggio, alle ore 15:00 “Encanto”.

Altri quattro film nel weekend successivo. Sabato 20 dicembre alle ore 15:00 sarà proiettato “Coco”, mentre alle ore 19:00 “The Nightmare Before Christmas”. Domenica 21, chiude la rassegna dedicata al cinema per ragazzi e bambini “Gli Incredibili”, alle ore 11:00 e “Lilo & Stitch” alle ore 15:00.