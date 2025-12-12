Il sindaco Crocicchi: “Un luogo protetto dove accogliere e ascoltare le donne”

Bracciano, inaugurata presso il Comando dei Carabinieri la “stanza tutta per sé” per le donne vittime di violenza

“Ho partecipato, insieme ai Sindaci del territorio, alla cerimonia di inaugurazione della “Stanza tutta per sé” dedicata all’ascolto delle donne vittime di violenza presso il Comando dei Carabinieri di Bracciano. Un luogo protetto dove accogliere e ascoltare le donne, incoraggiarle a rivolgersi alle Forze dell’Ordine nei casi di violenza e abusi e sostenerle nel delicato momento della denuncia”.

Bracciano, inaugurata presso il Comando dei Carabinieri la “stanza tutta per sé” per le donne vittime di violenza

Così il sindaco Crocicchi in una nota.

“Un’iniziativa – aggiunge – di grande valore, nata da un progetto nazionale dell’Arma dei Carabinieri insieme all’organizzazione Soroptimist International d’Italia, presentata dal Capitano Simone Notaro Comandante della Compagnia di Bracciano, dal Comandante del Gruppo Carabinieri di Ostia Raffaele Romano e dal Procuratore Generale di Civitavecchia Dott. Alberto Liguori, che, durante il suo intervento, ha riportato numeri allarmanti: oltre 300 denunce da inizio anno sul nostro territorio. Il Comune di Bracciano rinnova il suo impegno quotidiano contro ogni forma di violenza di genere, attraverso il lavoro del Servizio Sociale, le politiche distrettuali, il Centro Donna, in sinergia con Rete Lia e tutte le realtà attive sul territorio. Continuiamo a costruire una comunità che ascolta, sostiene, protegge”.