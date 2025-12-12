Diminuzione di 7mila unità sull’anno dopo 17 trimestri crescita
Istat, nel terzo trimestre calo di 45mila occupati sul precedente –
l numero di occupati, stimato dalla Rilevazione sulle forze di lavoro al netto degli effetti stagionali, è in calo di 45mila unità rispetto al trimestre precedente, attestandosi a 24 milioni 102 mila (-0,2%).
Lo rileva l’Istat spiegando che il numero di occupati resta sostanzialmente invariato su base tendenziale, dopo diciassette trimestri di crescita ininterrotta, attestandosi a 24 milioni 123 mila (-7mila unità;).
Il tasso di occupazione delle persone tra i 15 e i 64 anni, pari a 62,5%, rimane stabile rispetto al terzo trimestre 2024, sintesi di un aumento nel Mezzogiorno e di un calo nel Centro-Nord.
Nel terzo trimestre nonostante il calo degli occupati il tasso di disoccupazione scende al 6,1%, in calo di 0,2 punti sul trimestre precedente mentre il tasso di inattività sale al 33,3% (+0,3 punti). Sulla base dei dati non destagionalizzati il tasso di disoccupazione nel terzo trimestre è al 5,6%, invariato rispetto al terzo trimestre 2024.