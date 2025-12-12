Ladispoli, aspettando il Natale sui Roller 2025: appuntamento domani in Piazza Martini Marescotti –

L’Amministrazione comunale informa che Giovanni Antonio Farris, Presidente della plurimedagliata società sportiva di pattinaggio Corsa di Ladispoli DEBBY ROLLER TEAM, annuncia che Sabato 13 Dicembre 2025 alle ore 15.30 si esibiranno gli atleti DEBBY, in Piazza Martini Marescotti (tra Via Ancora e Via Fiume) in un evento sui roller denominato “Aspettando il Natale sui Roller 2025”: con l’occasione verrà rilasciata una targa di ringraziamento al Delegato allo Sport Fabio Ciampa, per la vicinanza ed il lavoro svolto in questi anni per la DEBBY ROLLER TEAM.

Alle ore 17.00 ci sarà l’adrenalinico salto sul fuoco con i pattini. Alle ore 17.30 partirà nella magica atmosfera natalizia, riscaldata dai canti di natale, che accompagneranno per tutto il percorso, la suggestiva fiaccolata sui roller. Tutti i cittadini potranno prendere parte alla fiaccolata con l’ingrediente principale; quello di indossare un paio di pattini, potranno avere l’occasione di pattinare con la Debby Roller Team ed esserNe parte per un giorno.

Lo spirito natalizio sarà reso ancora più emozionante se tutti indossassero un cappellino di Babbo Natale, così da poterci immergere nella fiaccolata accompagnati da una nevicata e dal tintinnio delle campanelle che richiamano le renne di Babbo Natale per le principali strade della Città di Ladispoli. Con Babbo Natale e il suono delle sue renne si può solo che augurare a tutti un Natale pieno di amore e gioia: questo sarà il nostro obiettivo, regalare anche se per pochi minuti un sorriso e tornare a credere nei sogni e nelle favole, perché il Natale è magia, amore, condivisione, calore nei cuori. Questo è ormai per noi della Debby Roller Team una tradizione da ben 19 anni che lascia nei nostri cuori un segno e speriamo di lasciare anche negli altri un bellissimo ricordo.

Vi aspettiamo quindi tutti per prendere parte alla fiaccolata, puntuali alle 17:30 in Piazza Martini Marescotti, da dove si partirà per proseguire sul viale Italia e tornare al punto di partenza passando per via Trieste. Mi raccomando pattini ai piedi per volare nel Natale, anche se anticipato, e un cappellino di Babbo Natale. Noi saremo in piazza dalle 15:00, saremo felici qualora voleste passare anche senza pattini solo per guardare il nostro spettacolo e divertirvi con noi.