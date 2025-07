Un volpacchiotto in difficoltà, salvato dalle guardie Ecozoofile Fareambiente Cerveteri

Un volpacchiotto in difficoltà è stato protagonista di un intervento da parte degli agenti intervenuti su richiesta della Polizia Locale di Cerveteri. La chiamata era arrivata da una cittadina preoccupata, che aveva segnalato una volpe ferita rifugiata nel suo garage.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno adottato tutte le cautele necessarie per mettere in sicurezza l’animale e catturarlo con il minimo stress possibile, evitando anche il rischio di morsi dovuti alla paura del piccolo. È importante ricordare che, anche se in Italia la rabbia non rappresenta più un pericolo nei nostri territori, un morso di un animale selvatico come la volpe può comunque richiedere una profilassi antibiotica e antitetanica, specialmente se l’animale è ferito o infetto. Per questo motivo, gli operatori hanno usato guanti antimorso e si sono comportati con grande attenzione e rispetto per l’animale selvatico.

Fortunatamente, l’intervento è andato a buon fine e il volpacchiotto, forse percependo l’aiuto, si è lasciato catturare senza troppi problemi. Purtroppo, però, presentava una ferita infetta sul posteriore, con la presenza di alcuni vermi, che richiedeva cure specializzate. Ora, il piccolo “rosso” è stato affidato al CRFS Lipu Roma, che farà di tutto per curarlo e aiutarlo a riprendersi.

Tutti sperano che presto possa tornare a gironzolare libero tra prati e boschi, lontano dai pericoli e dai garage. Incrociamo le dita e auguriamo al volpacchiotto una pronta guarigione!