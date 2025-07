Santa Marinella: Proseguono i lavori di asfaltature di vie e strade della città –

L’intervento, iniziato nei giorni scorsi, sta interessando alcuni tratti del manto stradale cittadino che necessitano di sistemazione urgente.

La società Anas spa informa che dal 28 luglio al 6 agosto la SS1 Aurelia, in particolare dal Km 57,500, all’altezza di Villa Lessona, fino al Km 58,900 nei pressi dello svincolo che conduce in zona Quartaccia e al Cimitero, sarà oggetto di asfaltatura negli orari notturni, cioè dalle ore 22:00 alle ore 6:00 del mattino. In quelle ore sarà possibile procedere in senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o movieri.

“Si inizia a notare, andando in giro per la città, che molti tratti di strada sono stati sistemati. Sono interventi attesi dai cittadini e che stiamo attuando. Interventi che certamente dovranno ripetersi nel tempo per garantire strade sicure e funzionali”, riferisce il sindaco Pietro Tidei.

“Abbiamo voluto che i lavori si eseguissero di notte. L’intento è quello di evitare disagi alla circolazione- spiega il Vicesindaco e assessore ai LL.PP. Andrea Amanati- Abbiamo già potuto constatare che questa scelta non ha recato disturbi alla circolazione. Informo inoltre che è stabilito che nei fine settimana l’intervento sarà sospeso, così da consentire la normale circolazione dei veicoli in entrata e in uscita da Santa Marinella nei giorni di maggior flusso”.

Intanto nei giorni scorsi sono state asfaltati tratti di via Saffi e Lungomare Marconi. Interventi anche su via Giulio Cesare, da via Pirgus fino al Parco Kennedy. Altre zone interessate sono via san Michele, via Terminillo e via Oberdan.