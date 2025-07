Cerveteri: Open Day “Puntiamo al Futuro” al centro bocciofilo

L’ ASD Bocciofila di Ceri, presente nel territorio di Cerveteri da oltre trent’anni, invita bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni a partecipare all’Open Day del progetto “Puntiamo al Futuro”, un’occasione speciale per scoprire il mondo delle bocce, imparare le basi e divertirsi in compagnia!

L’appuntamento è per mercoledì 23 luglio alle ore 18:00 presso la bocciofila, in via di Ceri 143, Cerveteri. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i giovani interessati a provare questa affascinante disciplina sportiva.

Durante l’evento, tecnici qualificati guideranno i partecipanti attraverso tecniche di base, permettendo a tutti di imparare e divertirsi subito! Inoltre, ci saranno snack per tutti i partecipanti e momenti di socializzazione, perché lo sport è anche un’occasione per fare nuove amicizie e condividere momenti di allegria.

“La bocciofila di Ceri – spiega il vicesindaco Riccardo Ferri – rappresenta un punto di riferimento nel territorio di Cerveteri, con una comunità di oltre 40 tesserati tra soci e agonisti, iscritti alla Federazione Italiana Bocce (FIB). La presenza nel territorio da più di trent’anni ha reso l’ASD Bocciofila di Ceri un punto di riferimento per la frazione di Ceri, frequentata da molte famiglie e appassionati”.

Non perdere questa opportunità di scoprire un sport divertente, sano e adatto a tutte le età! Ti aspettiamo per vivere insieme un pomeriggio all’insegna del divertimento e della crescita.