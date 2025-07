32º Festival della Birra e Sagra delle Fettuccine ad Allumiere

Preparati a vivere un weekend all’insegna del divertimento, della buona musica e delle specialità gastronomiche! Dal 25 al 27 luglio 2025, Allumiere ospiterà il 32º Festival della Birra e la tradizionale Sagra delle Fettuccine, in collaborazione con il rione Casenove.

L’evento prenderà il via venerdì 25 luglio: Vincenzo Bencini si esibirà dal vivo, seguito da DJ set con DJ Cleopatra e Lady Glenda. La serata promette di essere ricca di energia e buona musica per scaldare gli animi in vista del weekend.

Sabato 26 luglio, il palco si accenderà con la performance di Brusco, seguito da DJ set NO-STAIN.

Domenica 27 luglio, il divertimento continuerà con il concerto della cover band Doppio Senso, che riproporrà le più celebri canzoni di Vasco Rossi, per un finale di grande impatto.