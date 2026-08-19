Guardia di Finanza, nuovi comandanti per Civitavecchia, Ladispoli e Fiumicino

Avvicendamenti ai vertici dei reparti territoriali della Guardia di Finanza lungo la fascia costiera settentrionale di Roma. Cambiano i comandanti del Nucleo Operativo di Civitavecchia e delle Compagnie di Ladispoli e Fiumicino

Nuovi incarichi e avvicendamenti per la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma. Le novità riguardano alcuni dei principali reparti territoriali della fascia costiera settentrionale della provincia, con il Gruppo di Civitavecchia e le Compagnie di Ladispoli e Fiumicino interessati dal cambio dei vertici.

Al Gruppo di Civitavecchia, il Tenente Vanessa Tocci lascia il Comando del Nucleo Operativo dopo tre anni di servizio. Per lei un nuovo importante incarico: assumerà infatti il ruolo di Ufficiale Istruttore presso l’Accademia del Corpo, con sede a Bergamo.

A raccogliere il testimone sarà il Capitano Valerio Nava, già Comandante della Compagnia di Ladispoli. Proprio a Ladispoli arriva il Tenente Gaetano Piccolo, proveniente dal Gruppo di Frattamaggiore, che assume il comando della Compagnia.

Cambio della guardia anche a Fiumicino, dove il Capitano Davide Aquino lascia la guida della Compagnia dopo quasi quattro anni. L’ufficiale è destinato al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Capitale. Al suo posto arriva il Tenente Valerio Greco, proveniente dal Gruppo di Verona.

Gli avvicendamenti si inseriscono nel normale percorso di rotazione e valorizzazione degli ufficiali del Corpo e rappresentano un passaggio importante per la continuità dell’attività istituzionale sul territorio, in una zona strategica per la sicurezza economico-finanziaria e per il controllo delle attività che interessano la fascia costiera romana.

Il Comandante Provinciale Roma, Generale di Brigata Vittorio Capriello, ha ricevuto in visita gli ufficiali in uscita e quelli appena assegnati ai nuovi incarichi. Nel corso dell’incontro ha ringraziato i comandanti che lasciano i rispettivi reparti per l’attività svolta e ha rivolto ai nuovi arrivati un augurio di buon lavoro.

L’obiettivo è proseguire nel segno della collaborazione con le istituzioni locali, le Autorità Giudiziarie e le altre Forze di Polizia presenti sul territorio, garantendo continuità ed efficacia nell’azione della Guardia di Finanza a Civitavecchia, Ladispoli e Fiumicino.