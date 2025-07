Si è svolto presso il Lungomare Marina di Palo a Ladispoli grazie all’Associazione Marina di Palo APS, in collaborazione con la SSD Gas Jet e con il patrocinio della Federazione Italiana Moto d’Acqua e del Comune di Ladispoli, uno degli eventi estivi più qualificanti dell’anno, dove grandi campioni delle moto d’acqua acrobatiche e per la prima volta del flyboard, hanno dato vita ad esibizioni mozzafiato e performance davvero fuori dall’ordinario, per emozionare turisti e residenti ed attrarre nuovi visitatori nella ridente cittadina balneare.

“L’evento a partecipazione gratuita, di cui abbiamo fermamente compreso il potenziale” – ha affermato il consigliere e delegato Stefano Fierli – “denominato appunto “UN MARE DI EMOZIONI – LO SPORT NON VA IN VACANZA”, ha coinvolto moltissimi cittadini e turisti proprio a testimonianza del fatto che lo sport di alto livello quando diventa spettacolo, è un elemento indissolubile per l’evoluzione e lo sviluppo sinergico della comunità che esige a crescere e migliorare.

“Ringraziamo tutti coloro, imprese e cittadinanza, che con la loro sinergia hanno contribuito a valorizzare le aree del Lungomare Marina di Palo e tutta la città di Ladispoli e siamo lieti come amministrazione comunale di sposare questa brillante e prestigiosa iniziativa che nasce con l’intento di promuovere lo sport e l’intrattenimento marino nel periodo estivo, offrendo emozioni, inclusione, spettacolo e partecipazione attiva. Sicuramente questo è un primo passo verso nuove importanti iniziative.

“Sport e spettacolo insieme è turismo sportivo”, spettacolo a Ladispoli con i campioni di moto d’acqua e del Flyboard

Abbiamo visto alternarsi esibizioni di moto d’acqua e Flyboard diurno e notturno con laser a cura di piloti professionisti, momenti conviviali, attività promozionali e ludico-sportive sulla spiaggia, e momenti di interazione tra sportivi, autorita’ presenti e cittadini. Ringraziamo l’amministrazione comunale del sindaco Grando ed in particolare il delegato al Demanio Perretta, il delegato all’associazionismo culturale Penge, il delegato sport acquatici Mario Monti, l’assessore al turismo Marco Porro e l’ufficio sport e demanio del Comune di Ladispoli, la capitaneria di porto, i tecnici ed i volontari dell’associazione Fare Ambiente, Avalon, La Fenice che hanno reso possibile predisporre nel dettaglio questa importante manifestazione in sicurezza, e non ultima l’associazione Marina di Palo che ha curato in modo impeccabile l’organizzazione generale di concerto con gli atleti di Gas Jet, il servizio ambulanza e di soccorso in mare della Dolphin, ed ospiti del calibro di Giorgio Viscione Presidente della Federazione Italiana Motonautica (FIM) che ci ha onorato con la sua presenza, insieme a Marco Gregori nostro concittadino onorario e prestigioso direttore tecnico della nazionale Italiana Surfing Sci Nautico e Wakeboard”.

Valorizzare la costa e il mare con strumenti di promozione culturale, sociale e sportiva” – ha detto il presidente dell’associazione Marina di Palo Antonio Casillo – “vedono impegnata la nostra APS costantemente, per collaborare con numerose realtà locali e nazionali per la creazione di eventi volti alla fruizione sostenibile del litorale e alla promozione dell’attività sportiva in ambiente naturale, promuovendo e tutelando il territorio e le sue molteplici forme di valorizzazione, mettendo a sistema il mondo del volontariato, dello sport, del turismo. Siamo molto soddisfatti di aver portato a Ladispoli campioni del calibro di Accumulo Massimo che per la Categoria Freestyle si è distinto come Campione Italiano 2023, Campione Alpe Adria jet-ski Tour 2024 , Vice campione Europeo 2024, vice campione Mondiale Ranking 202, e Davide Pontecorvo, 2 volte campione italiano di FLYBOARD e classificato ai mondiali di FLYBOARD.

Pilota anche di moto d’acqua e con 5 titoli italiani vinti, oltre ad essere stato 3° classificato al Campionato Mondiale Aquabike 2022/2023/2024.

Stiamo già lavorando ad altre importanti iniziative che presto vi sveleremo…”