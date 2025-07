Proiezione del cortometraggio vincitore di premi internazionali al Santa Marinella Film Festival

Il cortometraggio, vincitore del Best Short Film al Next Step Film Festival di Venezia durante la 81ª Biennale e selezionato al 27° Arpa International Film Festival di Los Angeles, oltre che al Love and Hope Film Festival di Barcellona (Spagna), sarà finalmente proiettato venerdì 25 luglio, tra le 22:00 e le 23:00, nell’affascinante cornice dell’Arena Lucciola, durante l’11ª edizione del Santa Marinella Film Festival “Apollo d’Oro”, organizzato da Santa Marinella Viva a cura di Sonia Signoracci e Andrea Vella.

Ingresso libero – un’occasione speciale per la comunità di incontrare temi attuali raccontati da giovani talenti italiani.

Falling For You racconta l’amore struggente di una giovane coppia senzatetto a Los Angeles, intrappolata in un sistema che li ha dimenticati. Tra la disperazione e l’indifferenza della città, i protagonisti – interpretati dallo stesso regista Alessandro Fiorucci e da Iaeli Anselmo (attrice straordinaria civitavecchiese, ormai trapiantata a Los Angeles) – si interrogano sul valore della loro relazione: è il loro amore abbastanza forte per sopravvivere al degrado urbano e alla solitudine?

Un potente ritratto di resistenza emotiva che esprime come l’amore possa essere l’ultima ancora di salvezza in una società assente e indifferente. Una frase chiave del film è: “L’indifferenza è la nuova realtà”.

Le musiche sono di Flora Cheng (candidata agli Oscar Colombiani). Il film è stato scritto da JJ Duffy (attore e autore di Los Angeles). La produzione in USA è stata realizzata dalla DRTV Production di Darwin Reina e in Italia da Bertilla Polverini. Il montaggio e il mix audio-video sono a cura di EMRO Video di Roberto Giannessi.

Alessandro Fiorucci, il regista, commenta: «È un grande onore portare “Falling For You” al festival Apollo d’Oro di Santa Marinella. Grazie a Santa Marinella Viva, a Sonia Signoracci, Andrea Vella e tutto lo staff, e soprattutto al pubblico, per questa opportunità di dialogare attraverso immagini e parole su una tematica così urgente. Spero che l’incontro con la città valorizzi il lavoro collettivo dietro questo progetto».

Un appuntamento estivo imperdibile per riflettere sulla forza dell’amore e dare voce a chi troppo spesso resta invisibile.

Il regista Alessandro Fiorucci – attore e autore – porta al pubblico locale un corto già premiato a Venezia e selezionato a Los Angeles, per rendere l’estate culturale di Santa Marinella ancora più ricca di emozioni.

Vi aspettiamo il 25 luglio all’Arena Lucciola, dalle ore 21:30, per condividere insieme una visione intensa e necessaria.