West Nile Virus, “facciamo chiarezza”

Cos’è e chi colpisce, quali sono i sintomi, le raccomandazioni e come stiamo intervenendo in accordo con i Comuni interessati

Riceviamo e pubblichiamo la nota della Regione Lazio:

Virus West Nile nel Lazio, cosa c’è da sapere.

Che cos’è?

È una malattia infettiva trasmessa dalla zanzara comune notturna (non dalla zanzara tigre). Le zanzare si infettano pungendo gli uccelli e a volte trasmettono il virus anche a cavalli e persone. Il virus non si diffonde da persona a persona e da persona a zanzara.

Sintomi

La maggior parte delle persone infette non mostra alcun sintomo. Fra i casi sintomatici, si presentano sintomi leggeri che possono durare pochi giorni, come febbre, mal di testa, nausea, vomito, linfonodi ingrossati, sfoghi cutanei. I sintomi più gravi si presentano in media in meno dell’1% delle persone infette e colpiscono i soggetti più fragili, come anziani e immunodepressi.

Come stiamo intervenendo

La cabina di regia riunita il 17 luglio scorso ha stabilito:

– Interventi di disinfestazione mirati, in accordo con i Comuni interessati, nei luoghi di sospetta circolazione virale.

– Attività di informazione ai cittadini sul territorio.

– Visite cliniche e attività straordinaria di sorveglianza negli allevamenti situati intorno ai focolai sospetti o confermati.

– Comunicazione e sensibilizzazione a medici e veterinari circa la diagnosi di West Nile Virus.

Raccomandazioni

Riduciamo il rischio di essere punti dalle zanzare con semplici accorgimenti:

– Usare repellenti cutanei per uso topico e insetticidi per uso domestico ed esterno.

– Esporsi all’aperto preferibilmente con indumenti di colore chiaro, pantaloni e maniche lunghe.

– Evitare l’esposizione non protetta durante le ore a maggiore rischio (alba e tramonto).

Consulta il tuo medico se presenti febbre superiore ai 38,5°, dolori muscolari e alle articolazioni, cefalea, confusione, eruzione cutanea.

Come prevenire i focolai

– Evita i ristagni d’acqua

– Non lasciare all’aperto oggetti che possano raccogliere acqua piovana

– Svuota sottovasi, ciotole e altri contenitori d’acqua ogni 4/5 giorni

– Copri le riserve d’acqua con coperchi o zanzariere

– Tratta i tombini con prodotti larvicidi biologici

– Metti pesci rossi in laghetti e fontane

– Tieni siepi e prati ben curati

Sul virus I Capigruppo dei partiti di opposizione nel Consiglio regionale del Lazio hanno presentato una richiesta formale affinché il Presidente della Regione, Francesco Rocca, in qualità di Assessore alla Sanità, venga a riferire con urgenza in Aula sulla situazione relativa alla diffusione del virus West Nile.

«Secondo le informazioni attualmente disponibili – dichiarano i Capigruppo – risultano sei i casi confermati, tutti nella provincia di Latina, e purtroppo si registra anche il decesso di una donna di 82 anni non affetta da patologie pregresse. Nonostante le dichiarazioni rassicuranti rilasciate nei giorni scorsi dal Presidente Rocca e la recente riunione del Comitato Regionale, ad oggi non è chiaro quale sia il piano operativo messo in campo dalla Regione per affrontare l’emergenza sanitaria.»

«Chiediamo chiarezza sulle azioni adottate – proseguono – a partire da eventuali interventi di disinfestazione, dalle attività messe in atto dalle ASL e dall’invio ai Comuni di linee guida e informative su come affrontare la situazione. La percezione è che, rispetto a quanto affermato pubblicamente, la situazione si stia aggravando e che serva un’immediata assunzione di responsabilità istituzionale.»