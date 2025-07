Lo sfogo dei residenti di Cerveteri: “Gare di auto e moto in via Zambra, qui non si dorme”

Cerveteri, 21 luglio 2025 – I residenti di via Zambra, una delle zone periferiche della città, sono esasperati dal continuo trambusto causato da auto e moto che sfrecciano ad alta velocità giorno e notte. La loro denuncia mette in luce un problema che sta diventando insostenibile: il rumore assordante e la sensazione di insicurezza che si vive in questa arteria.

Roberto, uno dei residenti, ha raccontato che durante l’estate, con le finestre aperte per rinfrescarsi, si sveglia frequentemente a causa dei rumori delle vetture che superano i limiti di velocità e che sembrano gareggiare come in un circuito di Formula Uno. «In piena notte, sembra di essere in un circuito di Formula Uno, senza controlli e senza regole», ha spiegato. La sensazione è che questi ragazzi percorrono più volte questa strada come se fosse una gara, creando un vero e proprio caos.

I residenti hanno espresso la loro frustrazione e hanno chiesto un incontro con l’amministrazione comunale, sperando che si possa trovare una soluzione per garantire più sicurezza e tranquillità in questa zona. La speranza è che presto vengano adottate misure efficaci per arginare questo fenomeno e restituire ai cittadini il diritto a un sonno sereno.