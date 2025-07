Il segretario del Partito Democratico lancia l’appello: “La città affronta sfide importanti, c’è bisogno di una guida solida e coesa”

“In un momento cruciale per la nostra città, come segretario del Partito Democratico di Cerveteri sento il dovere di rivolgermi pubblicamente a Città Futura – Anno Zero, forza politica con cui abbiamo condiviso un importante tratto di percorso amministrativo e politico”.

Così il segretario del Partito Democratico di Cerveteri, Fabio D’Annunzio, in una nota stampa.

Cerveteri, D’Annunzio (PD): “Anno Zero torni a lavorare insieme alla maggioranza”

“Cerveteri – si legge – sta affrontando sfide decisive: dallo sviluppo urbanistico alla tutela del territorio, dalla partecipazione civica alla gestione dei servizi pubblici locali. Sfide che richiedono una guida solida, coesa, capace di guardare oltre le singole identità di partito per mettere al centro l’interesse collettivo. La nostra esperienza di governo ha avuto momenti complessi, com’è naturale in ogni coalizione viva e plurale. Ma è in questi momenti che si misura la responsabilità politica. E oggi, questa responsabilità ci impone di tornare al dialogo, per ricostruire una maggioranza solida, credibile e determinata, all’altezza delle aspettative dei cittadini”.

“Per questo, il Partito Democratico lancia un appello sincero e costruttivo a Città Futura – Anno Zero: torniamo a lavorare insieme. Riapriamo il confronto, con spirito di servizio e con la volontà di mettere Cerveteri al centro di ogni scelta. Le differenze non devono dividerci, ma possono essere una ricchezza se affrontate con rispetto e con l’obiettivo comune di far crescere la nostra città”.

“Non si tratta – spiega D’Annunzio – di un appello formale, ma di un invito concreto a riprendere un cammino interrotto, che può ancora produrre risultati importanti per la nostra comunità. Le porte del Partito Democratico sono aperte: al dialogo, al confronto e a una ritrovata collaborazione che metta al primo posto Cerveteri e i suoi cittadini. Crediamo che, insieme, si possa tornare a costruire una visione condivisa, forte e duratura. Cerveteri lo merita”.