Il Basket Ladispoli annuncia con grande orgoglio l’ingresso di Paolo Salvaggi nello staff tecnico nel ruolo di responsabile della preparazione atletica.

Figura di riferimento nel panorama cestistico nazionale, Salvaggi vanta un passato da giocatore con la vittoria della Coppa dei Campioni 1983/84 nelle fila della Virtus Banco di Roma e una ricca carriera nei campionati nazionali (Fermi Perugia, Stella Azzurra, Vis Nova Roma, Tiber). Diplomato ISEF, laureato e specializzato, ha proseguito una brillante carriera da preparatore e metodologo: dal 1997 al 2013 è stato nello staff delle Nazionali FIP (partecipando a 3 Europei giovanili) e del settore arbitri di Serie A, oltre che consulente per l’A.S. LUISS dal 2005 al 2023, tra i fondatori dell’APFIP e autore per la Scuola dello Sport CONI.

Un campione d’Europa al Basket Ladispoli: Paolo Salvaggi è il nuovo preparatore Fisico

Le parole del Presidente Massimo Albano:

«L’arrivo di Paolo Salvaggi rappresenta un salto di qualità fondamentale per la nostra società. Accogliere un professionista del suo calibro, con una storia che spazia dal tetto d’Europa con la Virtus Roma fino al lavoro con le Nazionali Azzurre, dimostra la volontà del Basket Ladispoli di offrire ai propri atleti una struttura tecnica e metodologica di eccellenza. Condivideremo la sua sapienza nella materia della preparazione con i nostri amici del Parco di Veio, nel segno della continuità dei rapporti con la società di Toni Santi. Diamo a Paolo un caloroso benvenuto nella nostra famiglia.»

Le parole di Paolo Salvaggi:

«Ringrazio la società e il Presidente Albano per la fiducia ed il grande entusiasmo con cui mi hanno accolto. Torno in campo con la motivazione di sempre, pronto a mettere la mia esperienza a disposizione di giocatori e staff per costruire un percorso di lavoro solido, basato sulla crescita atletica, la prevenzione e la cultura del lavoro.»