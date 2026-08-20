Il Comune di Cerveteri cerca un funzionario bibliotecario per la Nilde Iotti: pubblicato il bando di mobilità

L’Assessore al Personale Alessandro Gazzella: “Avviso aperto per elevate qualificazioni che andrà a sostituire la nostra storica funzionaria”. Il Sindaco Gubetti: “Biblioteca Nilde Iotti luogo di cultura e formazione straordinario per la nostra città”

Il Comune di Cerveteri ha indetto un avviso di mobilità esterna per l’assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato di un posto di funzionario archivista per la Biblioteca comunale Nilde Iotti. La procedura, mira a coprire la posizione che prossimamente diverrà vacante per il conseguente pensionamento della attuale Responsabile del Servizio.

“Con il collocamento oramai prossimo in quiescenza della nostra storica funzionaria Bibliotecaria – ha dichiarato l’Assessore al Personale del Comune di Cerveteri Alessandro Gazzella – abbiamo la necessità di sostituire la posizione che rimarrà vacante. Per questo motivo, abbiamo indetto un bando di mobilità esterna per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di una figura di elevata qualificazione che possa sostituirla e continuare a portare avanti il lavoro svolto sino ad ora, sia da un punto di vista amministrativo e burocratico, lavorando alla partecipazione ai bandi ad esempio, come egregiamente ha sempre fatto la Responsabile attuale, che organizzativo della vita di tutti i giorni della nostra Biblioteca”

“La Biblioteca comunale Nilde Iotti è una delle eccellenze della nostra città – ha aggiunto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – è un luogo di studio, di formazione, inclusione, una realtà che quotidianamente svolge un servizio fondamentale per tantissimi giovani, che la scelgono per prepararsi al meglio ai loro esami, per i bambini, che si avvicinano alla lettura proprio grazie alle continue iniziative proposte e per i più adulti. In questi anni abbiamo potuto constatare in maniera tangibile l’apporto che la nostra Biblioteca, grazie al prezioso lavoro di tutto il personale presente, offre alla cultura della nostra città: basti pensare all’organizzazione di eventi come il Premio Strega e il Festival Letterario Etrusco, due appuntamenti oramai divenuti consuetudine a Cerveteri. Tutti gli interessati al ruolo aventi i requisiti richiesti, possono presentare domanda attraverso il portale della Funzione Pubblica. Per ogni ulteriore informazione, l’Ufficio Risorse Umane che ha seguito la procedura rimane a disposizione di tutti”.

Requisiti necessari per l’ammissione alla procedura di mobilità indetta, l’essere dipendenti a tempo pieno e indeterminato con le medesime mansioni richieste presso un altro Ente, il godimento di diritti civili e politici, assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso, non essere stati oggetto nel biennio precedente la data di pubblicazione dell’avviso di selezione di procedimenti disciplinari e di essere in possesso dell’autorizzazione dell’Ente di appartenenza al trasferimento definitivo presso il Comune di Cerveteri.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 10:00 di mercoledì 9 settembre, esclusivamente in via telematica tramite il portale unico di reclutamento “inPA” della Funzione Pubblica. Entro analoga data, i candidati dovranno far pervenire all’indirizzo PEC [email protected] la ricevuta della presentazione della domanda registrata sul portale Inpa, il proprio curriculum formativo, fotocopia del documento di identità, eventuali certificazioni se esistenti e autorizzazione dell’Ente di appartenenza al trasferimento.

Tutte le comunicazioni relative la procedura saranno rese disponibili sul portale inPA e sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito www.comune.cerveteri.rm.it