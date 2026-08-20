La droga rinvenuta dai Carabinieri di Ladispoli durante una perquisizione a Campo di Mare

Cerveteri, 71enne ai domiciliari arrestato: in casa nascondeva cocaina e hashish

CERVETERI (RM) – I Carabinieri della Stazione di Ladispoli hanno arrestato un 7lenne, già noto alle forze dell’ordine, poiché trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti nonostante fosse già sottoposto al regime della detenzione domiciliare.

Cerveteri, 71enne ai domiciliari arrestato: in casa nascondeva cocaina e hashish

Nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione dell’uomo in località Campo di Mare, i militari hanno ispezionato gli ambienti nella sua disponibilità esclusiva e, all’interno di una stanza adibita a ufficio, hanno rinvenuto e sequestrato un involucro termosaldato contenente 40 g di cocaina, 4 involucri già confezionati con ulteriori 6 g della stessa sostanza, un bilancino digitale di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

I controlli, successivamente estesi anche a un bungalow in uso al 7lenne, hanno consentito di recuperare ulteriori 6 confezioni di hashish per un peso complessivo di 293 g. Tutto lo stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati posti sotto sequestro. L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trattenuto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.