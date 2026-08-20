Allumiere si veste a festa per la storica 60ª edizione del Palio delle Contrade

Al via il lungo fine settimana delle tradizionali “Cene del Contradaiolo”: piazze e cortili si accendono di magia, musica e colori in attesa della grande sfida di domenica 23 agosto.

Sale la febbre del Palio ad Allumiere. La comunità collinare è ufficialmente entrata nel vivo della settimana più attesa dell’anno, quella che condurrà alla storica sessantesima edizione del “Palio delle Contrade”, in programma domenica prossima. Le sei storiche contrade del borgo hanno già aperto i festeggiamenti, dando vita a un’atmosfera intrisa di magia, appartenenza e sana rivalità cittadina.

Il cuore pulsante di questa vigilia è rappresentato dalle tradizionali “Cene del Contradaiolo”, caratterizzate da grandi tavolate all’aperto, canti e colori che animeranno piazze, cortili e parcheggi del paese. Questa sera, mercoledì 19 agosto, la Contrada La Bianca inaugura le celebrazioni nel piazzale dedicato a don Egidio Smacchia. Domani, giovedì 20 agosto, i festeggiamenti si sposteranno presso la Contrada Sant’Antonio, nel piazzale Cesare Moroni. Venerdì 21 agosto ci sarà invece un vero e proprio tripudio simultaneo che coinvolgerà le restanti quattro contrade. Il Ghetto si ritroverà al parcheggio di Monte Roncone, il Burò riempirà piazza Gramsci, la Nona farà festa nel cortile della Scuola Primaria, mentre la Polveriera accenderà le cucine in Piazza Chigi.

Grande entusiasmo è stato espresso dall’amministrazione locale e dagli organizzatori per questo clima di festa. Il Sindaco, Luigi Landi, si è detto molto soddisfatto, sottolineando come vedere le contrade già in festa, popolate da giovani e famiglie uniti dallo stesso spirito di appartenenza, sia il segno tangibile di una tradizione viva che continua a rinnovarsi con straordinaria energia.

Le fa eco la Presidente della Pro Loco, Maria Pinardi, che evidenzia la presenza di un’atmosfera magica in ogni angolo del paese. Le cene nelle contrade rappresentano il preludio perfetto a un fine settimana che richiamerà, come ogni anno, migliaia di visitatori pronti a farsi travolgere dai colori, dai cortei storici e dalla spettacolare corsa di domenica.

Per info e prenotazioni:

Polveriera, Cristina 3283576699

Ghetto, Nicoletta 3381933404 e Marta 3477003102

La Bianca, Alessia 3249298272

Nona, Natalia 3791193195

Burò, Giorgia 3272360660

Sant’Antonio, Emanuele 3381138030