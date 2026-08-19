Fidanzato accoltellato a Ladispoli, parla la madre della ragazza: «Si è solo difesa»

Emergono nuovi particolari sulla vicenda del giovane accoltellato dalla fidanzata a Ladispoli. A prendere la parola è la madre della ragazza, che difende la figlia e fornisce una versione dei fatti destinata ora a essere verificata dagli investigatori.

«Mia figlia si è solo difesa, lui la stava massacrando», sostiene la donna, descrivendo quanto accaduto come l’epilogo di una violenta aggressione ai danni della giovane.

Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine, chiamate a ricostruire con precisione quanto avvenuto e ad accertare eventuali responsabilità.