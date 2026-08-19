Dalle Terre Etrusche alle Langhe, dalla Franciacorta a Matelica: a Cerveteri torna “piazza del vino e dei sapori”

Dal 27 al 30 agosto Piazza Santa Maria ospita la nuova edizione dell’appuntamento dedicato a cantine, produttori, degustazioni, gastronomia e musica, nell’ambito della 63ª Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti. Oltre 60 realtà italiane e una cantina francese protagoniste del percorso enologico

Cerveteri, agosto 2026 – Un viaggio nell’Italia del vino senza lasciare il cuore di Cerveteri. Dal 27 al 30 agosto 2026, Piazza Santa Maria torna ad accogliere “Piazza del Vino e dei Sapori”, appuntamento dedicato all’incontro con produttori, territori e differenti culture enologiche, inserito nel programma della 63ª Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti.

Per quattro serate il centro storico diventerà un grande percorso di degustazione capace di attraversare idealmente l’Italia: dal Lazio alla Toscana, dall’Umbria al Piemonte, dalla Calabria all’Abruzzo, dalla Lombardia alle Marche. Oltre sessanta realtà tra cantine, produttori e selezionatori comporranno un mosaico di territori, vitigni, storie familiari e differenti modi di interpretare il vino. Ad arricchire il percorso dell’edizione 2026 sarà anche una presenza internazionale: dalla Francia arriverà Chateau Fourton La Garenne, che parteciperà a Piazza del Vino e dei Sapori nelle serate di venerdì 28 e sabato 29 agosto. La cantina sarà presente soltanto nelle due giornate perché il 30 agosto dovrà rientrare in Francia in vista della vendemmia.

Un racconto che parte inevitabilmente dal Lazio, protagonista con una presenza particolarmente significativa, e soprattutto dal territorio di Cerveteri e dei Colli Ceriti, dove la coltivazione della vite affonda le proprie radici in una storia antichissima. Qui il vino non è soltanto un prodotto agricolo, ma parte integrante del paesaggio, dell’identità e della memoria collettiva.

Ed è proprio questo legame a rendere speciale la cornice della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, manifestazione che da oltre sessant’anni celebra la cultura vitivinicola della città insieme alle sue tradizioni popolari: dalla storica gara della pigiatura alla sfilata dei carri allegorici fino a uno dei simboli più amati della festa, la Fontana del Mascherone che “butta vino”.

Dalle Terre Etrusche alle Langhe, dalla Franciacorta a Matelica: a Cerveteri torna “piazza del vino e dei sapori”

Un’Italia del vino tutta da degustare

Piazza del Vino e dei Sapori nasce così come un’occasione per andare oltre la bottiglia e conoscere ciò che si trova dietro un’etichetta: le persone, le vigne, i suoli, le tradizioni e le scelte produttive.

Tra le presenze dell’edizione 2026 si incontrano realtà dei Castelli Romani e della Tuscia, produttori della Toscana e delle Langhe, il Metodo Classico della Franciacorta, i vini dell’Abruzzo e della Calabria, fino alla grande tradizione marchigiana del Verdicchio di Matelica, espressione di una vallata interna caratterizzata da forti escursioni termiche e da una precisa identità vitivinicola.

Particolarmente importante sarà infatti la presenza delle aziende riunite nell’Associazione Matelica, che porteranno a Cerveteri una rappresentazione ampia e articolata di questo territorio marchigiano.

Accanto alle cantine provenienti dalle diverse regioni italiane, un ruolo centrale sarà riservato proprio alle aziende del territorio, in una manifestazione che intende mantenere saldo il rapporto con Cerveteri e con una campagna segnata da terreni di origine vulcanica, dalla vicinanza al mare e da una cultura agricola che continua a caratterizzarne il paesaggio.

L’edizione 2026 offrirà quindi al pubblico la possibilità di muoversi da un territorio all’altro attraverso il calice, confrontando vitigni autoctoni e internazionali, vini biologici e interpretazioni artigianali, grandi denominazioni e produzioni meno conosciute. Un modo diretto e conviviale per avvicinarsi alla cultura del vino attraverso l’incontro con chi ogni giorno lavora in vigna e in cantina.

Le realtà protagoniste dell’edizione 2026

Lazio: Villa Simone, Borgo del Cedro, Villa Puri, Tosoni, Muscari Tomajoli, Lotti, Mottura, Poggio della Stella, L’Avventura, Emiliano Fini, La Pazzaglia, Poggio al Mignone, Vini Giovanni Terenzi; Morichelli; Castello di Torre in Pietra; Fianco Benedetto; Antica Cantina Leonardi; Solis Terrae; Tenuta Iacoangeli; Cantine Capitani; Casa Mecocci; Azienda Agricola Piancardo; Società Agricola Migrante; Arcadia; Molise: Martarosa. Marche: Agricola Casaleta. Associazione Matelica: Le Cime Basse, Casa Lucciola, Gagliardi, Ianai, Lamelia, Vigneto Fernando Alberto, Gajole, Gatti, Maraviglia, Provima, Stefano Zoli, Tenuta Grimaldi, Tenuta Piano di Rustano, Villa Collepere, Borgo Paglianetto, Cavalieri, I Tre Monti, Colpaola, La Monacesca, Collestefano e Belisario. Distributori: Vinum. Umbria: Pizzogallo. Toscana: Capitoni, Bianchi, Cantina di Pitigliano. Calabria: Barone di Bolaro. Piemonte: Cantina di Casorzo, Contrada di Sorano, La Biòca; Azienda Agricola Bocchino Giuseppe. Abruzzo: Masciarelli. Lombardia: Le Marchesine. Cantine del territorio: La Rasenna, Tenuta Tre Cancelli, Cantina Belardi, Azienda Agricola F.lli Onorati, Azienda Agricola Ferri Riccardo, Azienda Agricola Lopes, Valle del Canneto, Cantina San Martino e Cantina di Cerveteri. Francia: Chateau Fourton La Garenne – presente il 28 e 29 agosto;.

Catia Minghi

Non solo vino: spazio ai sapori

Il percorso di Piazza del Vino e dei Sapori sarà arricchito anche da una proposta gastronomica pensata per accompagnare le degustazioni e trasformare Piazza Santa Maria in un luogo di incontro tra vino, cibo e convivialità.

Accanto ai banchi di assaggio saranno presenti La Pizzicheria Ilari, Oritum e Arià, ai quali si aggiungeranno altre realtà attualmente in fase di conferma.

Quattro serate tra vino e musica

Quattro serate, quattro appuntamenti diversi per accompagnare il viaggio tra vini, territori e sapori. A Piazza del Vino e dei Sapori la musica diventa parte dell’esperienza, con un programma che attraversa cantautorato, tradizioni popolari del Sud Italia, soul, blues e jazz.

Giovedì 27 agosto 2026

Quantautori Acoustic Band

Venerdì 28 agosto 2026

TARANTADENTRO – Danze e Ritmi dal Sud Italia, a cura di Karin Bedini

Sabato 29 agosto 2026

LADYL & SOUL BLUES BAND

Domenica 30 agosto 2026

Michael Supnick Quintet

Come partecipare alle degustazioni

L’accesso a Piazza del Vino e dei Sapori è libero e aperto a tutti. Per partecipare alle degustazioni sarà invece necessario acquistare il kit composto da calice e taschina, al costo di 10 euro, comprensivo di un ticket che dà diritto a sei degustazioni di vino.

Il ticket è valido esclusivamente nella serata in cui viene acquistato.

I banchi di assaggio saranno aperti dalle ore 20.00 alle ore 01.00 da giovedì 27 a sabato 29 agosto, mentre domenica 30 agosto saranno aperti dalle ore 20.00 alle ore 24.00.

In tutte e quattro le serate la cassa per l’acquisto dei ticket chiuderà 45 minuti prima della conclusione dei banchi di assaggio, per permettere a chi acquista il biglietto di completare le proprie degustazioni.

Ad accompagnare il pubblico nel percorso saranno sommelier professionisti di Momenti DiVini.