Insieme per il Mare: a Campo di Mare torna la seconda edizione della pulizia della spiaggia

Torna l’appuntamento con la tutela ambientale e la cura del litorale a Marina di Cerveteri con la seconda edizione dell’iniziativa “Insieme per il Mare”. L’evento, dedicato alla pulizia della spiaggia, punta a coinvolgere i cittadini in un’azione concreta per la salvaguardia dell’ambiente marino e costiero.
Informazioni pratiche
- Data: 29 agosto
- Orario: ore 8:00
- Luogo: Area Kitesurf, Campo di Mare, Marina di Cerveteri
L’invito a partecipare è esteso a tutta la cittadinanza per un momento di condivisione civica volto a ripulire l’arenile e a sensibilizzare sull’importanza della cura del territorio.