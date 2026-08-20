Ottimo esordio per il Cerveteri: 4 a 1 all’Ottavia nel primo test precampionato

Prima uscita stagionale positiva per il Cerveteri, che supera per 4 a 1 i pari età dell’Under 19 Elite dell’Ottavia nel primo allenamento congiunto, al termine di una dieci giorni di intensa preparazione atletica. Nonostante la differenza di categoria dell’avversario, la squadra guidata da mister Ranieri ha offerto una prova convincente, mostrando buone individualità e trame di gioco interessanti.

I verdeazzurri sono scesi in campo con un 4-4-2-1, schierando Patrascu e Pagliuca sugli esterni e Pelizzi come unica punta. Proprio Pelizzi ha sbloccato il match siglando la rete del vantaggio. Nel corso della sgambatura, utile a valutare i carichi di lavoro e la condizione fisica dopo i primi nove giorni di duro lavoro, sono andati a segno anche Lucarini, lo stesso Patrascu e Di Tata.

A fine gara, mister Ranieri ha tracciato un bilancio positivo: “Dopo 9 giorni di preparazione, vedere la squadra esprimersi così mi fa ben sperare. Parlo della condizione fisica e atletica, e soprattutto del modo di approcciarsi all’avversario. Consideriamo che abbiamo affrontato, seppure una buona formazione, una compagine giovanile. Dobbiamo pensare a migliorarci, a fare sempre meglio. Ripeto, ho visto una squadra recepire le mie indicazioni, ciò è molto importante. I giovani corrono, mettono impegno e sanno che dovranno sudare per avere soddisfazioni personali. È quanto dico sempre a loro”.

Tra i migliori in campo figurano le giocate di Manuel Pagliuca, autore di una serie di assist decisivi da cui sono nati due gol. L’esterno ha commentato così a fine gara: “Non sono ancora al 100% della forma, in questo ruolo mi trovo bene, possiamo fare bene e anche di più”.