Allerta giocattolo contaminato da amianto: il Comune di Ladispoli avvisa la cittadinanza sul rischio amianto e diffonde i dettagli del richiamo europeo

L’Amministrazione comunale di Ladispoli informa la cittadinanza di aver ricevuto una comunicazione relativa alla notifica europea Safety Gate SR/01963/26, riguardante un giocattolo destinato ai bambini contenente sabbia contaminata da tremolite, una forma di amianto.

L’allerta, trasmessa dal Ministero della Salute e portata all’attenzione dei Comuni dallo Sportello Amianto Nazionale APS, riguarda in particolare un giocattolo elastico a forma di carota, di colore arancione, riempito di sabbia e lungo circa 17 centimetri.

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Marca: Trendhaus

Modello: 967176

Lotto: 2025 = CH33287

Codice a barre: 4032722967176

Quantitativo interessato: 30.024 pezzi

Paesi di destinazione: tra cui l’Italia

Livello di rischio: serio

Le analisi effettuate nell’ambito della notifica europea hanno rilevato la presenza di amianto tremolite nella sabbia contenuta nel giocattolo. Il prodotto può inoltre rompersi, determinando la fuoriuscita del materiale di riempimento contaminato.

Il prodotto risulta oggetto di richiamo da parte dell’operatore economico Trendhaus Handelsgesellschaft mbH. La documentazione disponibile segnala tuttavia che non risultano indicati i distributori italiani e che la commercializzazione potrebbe essere avvenuta anche attraverso marketplace online.

COSA FARE SE SI POSSIEDE IL GIOCATTOLO

L’Amministrazione invita le famiglie e tutte le strutture che operano con minori a verificare con attenzione la presenza del prodotto.

Se il giocattolo viene riconosciuto ed è integro, occorre interromperne immediatamente l’utilizzo, tenerlo lontano dalla portata dei bambini, non aprirlo, tagliarlo, forarlo o svuotarlo ed evitare manipolazioni non necessarie.

È opportuno verificare con il venditore le modalità di riconsegna previste dal richiamo e, per le modalità di gestione e smaltimento, contattare preventivamente la ASL competente, seguendo le indicazioni delle Autorità.

NON GETTARE IL GIOCATTOLO NEI NORMALI RIFIUTI DOMESTICI.

In assenza di una procedura nazionale unica di conferimento indicata nella nota ministeriale, si raccomanda di non inserirlo nell’indifferenziato, nella plastica e di non consegnarlo autonomamente presso un centro comunale di raccolta senza aver prima verificato le modalità previste dalle Autorità competenti.

SE IL GIOCATTOLO È ROTTO O LA SABBIA È FUORIUSCITA

In presenza di una rottura dell’involucro o di sabbia fuoriuscita, è necessario adottare particolare cautela.

Si raccomanda di non spazzare il materiale, non utilizzare un normale aspirapolvere, non soffiare sulla sabbia e non tentare di rimuoverla o disperderla autonomamente.

Occorre inoltre allontanare temporaneamente bambini e altre persone dall’area interessata, contattare la ASL territorialmente competente indicando il riferimento alla notifica Safety Gate SR/01963/26 e attenersi scrupolosamente alle indicazioni impartite dalle Autorità.

Qualora la sabbia sia già fuoriuscita, la situazione deve essere valutata con particolare attenzione e non deve essere trattata come il semplice smaltimento di un giocattolo.

ATTENZIONE ANCHE A SCUOLE, ASILI NIDO E STRUTTURE PER L’INFANZIA

L’Amministrazione comunale invita le strutture educative e quelle frequentate da minori a verificare i giochi presenti nelle aule e negli spazi ludici, nonché eventuali materiali conservati in magazzini e depositi.

Particolare attenzione dovrà essere prestata agli acquisti effettuati nel 2025 e nel 2026, anche attraverso marketplace online.

Qualora il prodotto venga individuato, dovrà essere immediatamente sottratto all’utilizzo dei bambini, senza aprirlo o manometterlo.

In caso di giocattolo rotto o di fuoriuscita della sabbia all’interno di una struttura scolastica o educativa, si raccomanda di impedire temporaneamente l’accesso all’area, evitare le normali operazioni di pulizia e contattare immediatamente la ASL competente.

L’Amministrazione invita inoltre a prestare attenzione all’eventuale presenza di prodotti similari. La loro eventuale verifica dovrà essere effettuata esclusivamente attraverso le strutture competenti, senza procedere autonomamente ad analisi o manipolazioni.

L’obiettivo di questa comunicazione è informare tempestivamente e senza creare allarmismi, consentendo alle famiglie e alle strutture per l’infanzia di riconoscere il prodotto, interromperne l’utilizzo e adottare comportamenti corretti.

L’Amministrazione comunale di Ladispoli continuerà a seguire la situazione in raccordo con gli organismi competenti e invita cittadini, scuole, asili nido e strutture educative a prestare la massima attenzione.

Riferimenti: Ministero della Salute – codice I.2.b.d/2026/1; Commissione Europea – Safety Gate, caso SR/01963/26