Maltempo in arrivo il 21 agosto: attesi rovesci e temporali

Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta e criticità sulla base della previsione sinottica e QPF emessa dal Dipartimento della Protezione Civile il 20 agosto 2026.

Per la giornata di venerdì 21 agosto, sono previste precipitazioni da isolate a sparse, che potranno assumere localmente carattere di rovescio o temporale. I quantitativi cumulati sono attesi generalmente deboli, con possibilità di valori puntualmente moderati.

La valutazione tiene conto non soltanto delle precipitazioni previste e della loro intensità, ma anche delle caratteristiche spazio-temporali dei fenomeni, dello stato di saturazione dei suoli, dei livelli dei corsi d’acqua e delle indicazioni provenienti dai presidi territoriali e dalla modellistica idrologica e idraulica.

Le valutazioni sono state effettuate considerando la suddivisione del territorio regionale in Zone di Allerta. I relativi livelli di allerta e criticità, riportati nelle tabelle ufficiali, saranno validi dalla mattina del 21 agosto e per le successive 12-18 ore.

Si raccomanda pertanto di prestare attenzione all’evoluzione delle condizioni meteorologiche, soprattutto nelle aree interessate dai temporali, dove potrebbero verificarsi fenomeni localmente più intensi.