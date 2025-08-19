Il PD di Santa Marinella e Santa Severa aderisce alla campagna lanciata dai Giovani Democratici di Civitavecchia

Un gemellaggio tra Santa Marinella e Gaza, è la proposta del PD –

“Nell’attuale dramma che sta vivendo il popolo palestinese, è fondamentale promuovere iniziative che non solo destano attenzione, ma che si traducono in gesti concreti di solidarietà. In quest’ottica, la proposta di un gemellaggio tra le città e Gaza City, lanciata dai Giovani Democratici di Civitavecchia, rappresenta una risposta significativa alle sofferenze di una popolazione che, da troppo tempo, è vittima di privazioni gravi e sistematiche che vanno ben oltre le conseguenze di una “guerra”. La proposta avanzata dai Giovani Democratici di Civitavecchia trova quindi, le sue radici nell’urgenza di costruire ponti di dialogo e umanità in un contesto caratterizzato da conflitti incessanti, violenza e disuguaglianze.”

A dichiararlo è il Partito Democratico Santa Marinella e Santa Severa, che in un comunicato afferma inoltre:

Per questo, aderiamo con convinzione alla proposta, sapendo che i piccoli gesti possono avere un impatto straordinario; è dunque nostro dovere rendere questa proposta un’opportunità concreta.

Una proposta a cui, in poche ore, hanno già aderito, oltre al nostro circolo, molti del coordinamento Roma Nord, i circoli dei Giovani Democratici della Provincia di Roma, della Provincia di Tivoli, i circoli PD e i GD di Toscana, Sicilia, Sardegna, Umbria, Liguria, Emilia Romagna e tante altre regioni si stanno aggiungendo.



Il gemellaggio non deve essere inteso come un mero atto simbolico, ma come un impegno reale e tangibile per sostenere le comunità colpite. E’ importante rafforzare il senso di responsabilità tra le giovani generazioni, stimolando un impegno civico attivo e consapevole per comprendere l’importanza della solidarietà e della difesa dei diritti umani, affinché si costruisca un futuro caratterizzato da giustizia, pace e rispetto reciproco.

“Ringraziamo ancora una volta i Giovani Democratici di Civitavecchia per questa importante iniziativa e ribadiamo la nostra solidarietà con la popolazione di Gaza” – spiegano i dem di Santa Marinella -. La proposta di gemellaggio sarà presto presentata in Consiglio Comunale, e andrà ad unirsi, rafforzandone il messaggio di pace, alle altre mozioni già approvate in Consiglio “per la pace e per il riconoscimento di due popoli e due Stati.”