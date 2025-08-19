Ladispoli, brutto incidente sulla statale Aurelia: perde la vita una ragazza

L’incidente al km 36,000. Sul posto la Polizia Locale, i Carabinieri, i VVF e i sanitari del 118

Un brutto incidente si è verificato poco fa a Ladispoli all’altezza dei Monteroni: nel sinistro sono coinvolte una moto e diverse auto. Una donna, secondo quanto si apprende, sarebbe deceduta, ci sarebbero anche feriti. Sul posto la Polizia Locale e i Carabinieri della città, i Vigili del Fuoco di Cerveteri Fuoco e i sanitari del 118.

Sul posto è intervenuta anche l’eliambulanza. Traffico completamente paralizzato in entrambe le direzioni e deviato nella strade interne.