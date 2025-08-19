 
Torre Flavia, riparate le staccionate dopo il nuovo atto vandalico compiuto nella riserva naturale

19 Agosto 2025

Questa mattina prontamente riparate le staccionate dell’area Nord di Torre Flavia, dopo il nuovo atto vandalico compiuto.

Nei giorni scorsi, infatti, i cartelloni realizzati dai bambini durante gli eco-laboratori di Scuolambiente sono stati abbattuti e distrutti. Questi materiali, oltre a incoraggiare il rispetto della flora e della fauna locale, rappresentavano il frutto di studio, osservazione e gioco dei più piccoli.

“Questi cartelli sono espressione dell’amore e della passione dei bambini per la natura e per gli animali – spiega Maria Beatrice Cantieri, presidente di Scuolambiente –. La Palude di Torre Flavia è la prima area protetta gestita dai bambini, un vero laboratorio didattico, scientifico e formativo aperto a tutti”.

Cantieri sottolinea l’amarezza per l’atto vandalico: “Cosa penseranno i bambini vedendo il loro lavoro distrutto? Non vogliamo che simili gesti passino sotto silenzio”. L’associazione denuncerà l’accaduto e solleciterà maggiori tutele, anche con videocamere di sorveglianza.