Torre Flavia, riparate le staccionate dopo il nuovo atto vandalico compiuto nella riserva naturale –

Questa mattina prontamente riparate le staccionate dell’area Nord di Torre Flavia, dopo il nuovo atto vandalico compiuto.

Nei giorni scorsi, infatti, i cartelloni realizzati dai bambini durante gli eco-laboratori di Scuolambiente sono stati abbattuti e distrutti. Questi materiali, oltre a incoraggiare il rispetto della flora e della fauna locale, rappresentavano il frutto di studio, osservazione e gioco dei più piccoli.

“Questi cartelli sono espressione dell’amore e della passione dei bambini per la natura e per gli animali – spiega Maria Beatrice Cantieri, presidente di Scuolambiente –. La Palude di Torre Flavia è la prima area protetta gestita dai bambini, un vero laboratorio didattico, scientifico e formativo aperto a tutti”.

Cantieri sottolinea l’amarezza per l’atto vandalico: “Cosa penseranno i bambini vedendo il loro lavoro distrutto? Non vogliamo che simili gesti passino sotto silenzio”. L’associazione denuncerà l’accaduto e solleciterà maggiori tutele, anche con videocamere di sorveglianza.