Ladispoli, conclusa con successo l’edizione 2025 di “Nati per Leggere… al Mare” –

di Marco Di Marzio

Si è conclusa questa mattina a Ladispoli l’ottava edizione del progetto estivo “Nati per Leggere… al Mare”, organizzato dalla Biblioteca Comunale Peppino Impastato. L’iniziativa, dedicata ai bambini e alle loro famiglie, ha promosso la lettura anche durante l’estate, trasformando ogni incontro in un’occasione di crescita, condivisione e amore per i libri.

A rendere noto il termine del progetto è stata l’assessore alla Cultura, Margherita Frappa, che attraverso il proprio profilo Facebook ha espresso gratitudine al personale della biblioteca, alle volontarie e ai genitori: «Che questo seme piantato tra le onde e le pagine possa crescere insieme ai nostri piccoli lettori, accompagnandoli con la magia delle storie lungo tutto il loro cammino».

Gli incontri si sono svolti ogni martedì in tre location sul lungomare: il 15 luglio al Columbia Beach, il 5 agosto al Malibù Beach e oggi, 19 agosto, allo Stabilimento Il Sogno. La partecipazione entusiasta delle famiglie conferma il successo dell’iniziativa.