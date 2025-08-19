Le operazioni di raccolta del bene più prezioso alla vita si svolgeranno, dalle ore 8:00 alle 12:00, presso la Casa del Fanciullo “Sacro Cuore”, in Via Garibaldi 127

Trevignano Romano, sabato 23 agosto donazione di sangue per il Policlinico Gemelli –

di Marco Di Marzio

Il Grappo Donatori Sangue “Francesco Olgiati” ODV, attraverso il proprio profilo Facebook, lancia un appello alla solidarietà. Anche nel mese di agosto, infatti, al Policlinico Gemelli c’è urgente bisogno di sangue. Per questo motivo sabato 23 agosto, dalle ore 8:00 alle ore 12:00, sarà possibile partecipare a una nuova giornata di donazione presso la Casa del Fanciullo “Sacro Cuore”, in Via Garibaldi 127, Trevignano Romano. L’iniziativa è promossa a favore della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. Donare sangue è un gesto semplice, ma di grande valore, che può davvero salvare vite umane.