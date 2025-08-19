Bosco di Valcanneto, affidato l’incarico per il Progetto di Utilizzazione Forestale –

Il Bosco di Valcanneto, acquisito al patrimonio comunale nel 2022, rappresenta una preziosa risorsa ambientale per la comunità. Negli ultimi mesi l’area ha tuttavia mostrato criticità: diverse querce hanno manifestato fenomeni di disseccamento e le analisi condotte dal Servizio Fitosanitario Regionale hanno accertato la presenza del batterio Brenneria goodwinii.

Per garantire la sicurezza dei frequentatori, in attuazione dell’Ordinanza Sindacale n.25 dell’11 giugno 2025, nei giorni 21, 22 e 24 luglio sono stati effettuati abbattimenti mirati lungo il sentiero principale e nelle zone perimetrali del bosco. Parallelamente, la Giunta Comunale con delibera n.195/2024 ha stabilito la necessità di dotarsi di un Progetto di Utilizzazione Forestale (PUF).

Con determina dirigenziale n.1611 di agosto 2025, l’incarico per la redazione del PUF è stato affidato al dott. forestale Stefano Cupellini. Il progetto comprenderà relazione tecnica, rilievi, elaborazioni cartografiche e documentazione accessoria.

A darne notizia è stato il Comitato di Zona di Valcanneto tramite il proprio gruppo Facebook.