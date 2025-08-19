La premiazione si è svolta il 15 agosto, l’Assessore Frappa: “I lavori prodotti dai concorrenti dimostrano che talento e impegno, uniti alla bellezza dei nostri luoghi, possono trasformarsi in veri racconti capaci di emozionare e ispirare”

Biennale della Riviera Romana: Marina di San Nicola celebra il mare con il VerdeEstate Video Contest –

di Marco Di Marzio

Il 15 agosto, nella suggestiva cornice di Piazzale della Lucertola a Marina di San Nicola, si è svolta la cerimonia di premiazione del VerdeEstate Video Contest – Il mare e le sue forme, un’iniziativa patrocinata dal Comune di Ladispoli – Assessorato alla Cultura e dal Consorzio Marina di San Nicola, inserita nella Biennale Internazionale d’Arte della Riviera Romana.

Il concorso, pensato per dare voce alla creatività dei giovani, ha messo al centro il tema del mare, invitando i partecipanti a raccontarne la bellezza, la forza e le suggestioni attraverso immagini e linguaggi audiovisivi. La giuria ha selezionato i migliori lavori tra quelli presentati, premiando originalità, sensibilità artistica e capacità di valorizzare il territorio.

Alla serata hanno preso parte numerosi cittadini e villeggianti, che hanno seguito con interesse la proiezione dei video finalisti. Sul palco, insieme alla presidente della Biennale e Assessore alla Cultura Margherita Frappa, anche il presidente del Consorzio Roberto Tondinelli e Arianna Sera, ideatrice del progetto e direttrice di Spazio Hangar e hangar_educational. «Un grazie sincero a tutti i partecipanti – ha commentato Frappa, dal proprio profilo Facebook – i loro lavori dimostrano che talento e impegno, uniti alla bellezza dei nostri luoghi, possono trasformarsi in veri racconti capaci di emozionare e ispirare».

La manifestazione ha anche rappresentato un’occasione per mettere in risalto le peculiarità di Marina di San Nicola, località balneare a pochi chilometri da Ladispoli, conosciuta per la spiaggia di sabbia scura e per il mare che sfuma dal turchese all’azzurro. Con circa 2.000 residenti stabili, la comunità vede crescere la propria popolazione fino a 12.000 persone durante l’estate, soprattutto romani che scelgono queste coste per le vacanze.

Il successo del concorso conferma la vocazione culturale di Marina di San Nicola, capace di unire turismo, arte e comunità in un’unica esperienza, valorizzando le risorse del territorio e offrendo nuove occasioni di incontro e crescita collettiva.