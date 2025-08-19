Motori d’altri tempi in scena alla Sagra dell’Uva e del Vino di Cerveteri –

La Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, tradizionale manifestazione che da decenni celebra il legame tra territorio, cultura e convivialità, vedrà quest’anno la presenza speciale dell’Associazione Volanti Storici Ladispoli. L’evento, previsto per il 30 agosto nell’incantevole centro storico di Cerveteri, offrirà un suggestivo connubio tra motori d’epoca e tipicità enogastronomiche locali.

Un tuffo nella memoria su quattro ruote

L’associazione, nata quasi per gioco dalla passione condivisa di due amici, Pasquale Carbone e Fabio Ricca, è ormai un punto di riferimento per gli appassionati del motorismo storico. Il loro primo raduno a Ladispoli, con ben 61 vetture d’epoca, evidenziò immediatamente la forte risposta della comunità, trasformando quella scommessa in un successo consolidato ￼ ￼.

Il fascino delle auto d’epoca si sposa con la tradizione

In altre manifestazioni, come la Fiera Agricola “Etruria Autentica” a Oriolo Romano, la presenza dell’associazione ha impreziosito l’evento: trenta vetture selezionate e la cura nella logistica e nella selezione dei modelli, grazie all’impegno dei dirigenti—Pasquale Carbone (Presidente) e Fabio Ricca (Vicepresidente)—hanno trasformato l’esposizione in una vera esperienza culturale ￼.

Cosa aspettarsi il 30 agosto

• La Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti è un appuntamento storico, legato alla cultura vitivinicola e alla memoria del territorio; la sua formula tra carri allegorici, degustazioni e spettacoli è un omaggio festoso al passato agricolo della zona .

• L’arrivo di 35 auto d’epoca, selezionate con passione dai Volanti Storici Ladispoli, arricchirà la sagra con un tocco di eleganza d’epoca e motori vintage. Il pubblico potrà ammirare da vicino autentici gioielli su quattro ruote e ascoltare le storie dei loro proprietari.

• Saranno presenti i due fondatori visionari: Pasquale Carbone e Fabio Ricca, che porteranno con sé non solo vetture iconiche, ma anche entusiasmo, competenza e amore per la tradizione motoristica.

Perché vale la pena esserci

L’evento promette di essere non solo un’esposizione, ma un’esperienza multisensoriale. Tra i profumi dell’uva e del vino, le cromature luccicanti e le linee retrò delle auto, si creerà un’atmosfera sospesa tra passato e presente. Famiglie, appassionati e semplici curiosi troveranno momenti di connessione, nostalgia e condivisione.