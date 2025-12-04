Una giornata dedicata alla bellezza, alla consapevolezza e alla solidarietà: è questo lo spirito dell’escursione ai Monti Ceriti organizzata in collaborazione con EMERGENCY ONG ETS e Associazione ASSOGUIDE, accompagnati dalla guida escursionistica ambientale Giuseppe Trogu.

I Monti Ceriti, custodi di una storia millenaria e di un patrimonio naturalistico unico, offrono il palcoscenico ideale per un’esperienza che unisce il piacere del cammino alla volontà di sostenere chi, ogni giorno, porta aiuto nelle aree più fragili del mondo. Tra antiche testimonianze archeologiche, boschi suggestivi e paesaggi che raccontano un passato ancora vivo, i partecipanti potranno vivere un percorso emozionante e alla portata di tutti.

Un Cammino di Solidarietà tra Natura e Storia: Escursione ai Monti Ceriti con EMERGENCY

Un’esperienza per una buona causa

L’intera iniziativa nasce con un obiettivo concreto: sostenere i progetti umanitari di EMERGENCY.

La partecipazione è infatti a offerta libera, con un contributo minimo di 10 euro, e l’intero ricavato sarà devoluto all’organizzazione per continuare a portare cure gratuite e di qualità a chi ne ha più bisogno.

“Non parole ma fatti”: camminare insieme diventa un gesto semplice ma potente di solidarietà.

Informazioni utili per partecipare

📅 Orario di partenza: ore 9:00

📍 Punto di ritrovo: verrà inviato ai partecipanti tramite link Google Maps

🥾 Equipaggiamento: abbigliamento da trekking adeguato alla stagione

🍞 Pranzo: al sacco, con adeguata scorta d'acqua

⚠️ Posti limitati: è richiesta la prenotazione obbligatoria

L’attività è aperta a tutti, indipendentemente dal livello di preparazione. Ciò che conta è la voglia di condividere un cammino di natura, cultura e solidarietà.

Contatti e prenotazioni