Roma 1927 Futsal debutta al Palazzetto dello Sport di Ladispoli: venerdì la prima partita ufficiale

L’Amministrazione comunale di Ladispoli è lieta di annunciare un importante appuntamento sportivo per la città: venerdì il Palazzetto dello Sport “Palasorbo” ospiterà la prima partita ufficiale della Roma 1927 Futsal, prestigiosa società capitolina impegnata nel campionato di Serie A di calcio a 5.
La Roma 1927 Futsal ha scelto proprio l’impianto ladispolano per disputare una serie di incontri di grande rilevanza della massima serie, contribuendo così ad arricchire il panorama sportivo del territorio.
«Un ringraziamento va all’Amministrazione, in particolare all’Ufficio del Sindaco, che si è messo subito a disposizione, alla Ladislao Calcio a 5 di Giuseppe Lamola e ovviamente ringraziamo anticipatamente tutti coloro che ci supporteranno con calore durante le partite al Palasorbo», dichiara l’Ufficio Stampa della ASD Roma 1927 Futsal.
L’Amministrazione comunale accoglie con entusiasmo la presenza del club giallorosso e invita tutta la cittadinanza a partecipare alla partita inaugurale. Si tratta di un’occasione speciale per vivere da vicino sport di alto livello e condividere un momento di orgoglio per l’intera comunità.
A esprimere soddisfazione per l’iniziativa è anche il Delegato allo Sport del Comune di Ladispoli, Fabio Ciampa, che sottolinea come questo evento rappresenti un ulteriore passo avanti nella valorizzazione dell’impiantistica sportiva e nell’offerta di eventi per i cittadini.