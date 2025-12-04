Question Time a Cerveteri: il Consiglio si riunisce per affrontare 11 interrogazioni

Il Presidente del Consiglio Comunale ha convocato una seduta di Question Time per affrontare un’agenda ricca e incentrata su temi di stretta attualità e interesse per i cittadini.

L’appuntamento è fissato per lunedì 9 dicembre 2025 alle ore 17:00 presso la Sala Consiliare del palazzo del Granarone in Via Rosati.

La seduta, cruciale per fare il punto sui problemi più sentiti del territorio, sarà aperta al pubblico in modalità streaming tramite il sito web istituzionale del Comune, nella sezione “Consiglio Comunale Online”.

11 Punti all’Ordine del Giorno

La seduta di Question Time vedrà la trattazione di undici interrogazioni a risposta orale presentate dai Consiglieri Bucchi, Paolacci e altri. I temi toccati spaziano dalla gestione ambientale alla manutenzione del territorio, fino alle strutture scolastiche e sociali.

Tra gli argomenti principali che verranno discussi figurano:

Ambiente e Territorio: Le persistenti segnalazioni di “Aria Nauseabonda” (Prot. 46763). La situazione strutturale del Ponticello Ceri (Prot. 49760) e del Ponticello Fontana Morella (Prot. 57644). Lo stato dei Parchi Comunali , la qualità dei lavori e le criticità riscontrate (Prot. 57650). I lavori in Via della Circonvallazione (Prot. 53747) e la situazione di Marina di Cerveteri in Via Tuscolo (Prot. 57664).

Servizi e Strutture: L’illuminazione pubblica nelle frazioni (Prot. 57645). La questione relativa agli operatori per l’autonomia e la comunicazione (OEPAC) con due interrogazioni specifiche sullo Stato di Attuazione dell’Accordo Quadro (Prot. 58066) e il servizio generale (Prot. 50872). La segnalazione di carenze strutturali presso il plesso scolastico di Borgo San Martino (Prot. 57832). La mancata risposta al progetto “Cerveteri Cardioprotetta” (Prot. 57648).



L’Amministrazione e il Consiglio si preparano a dare risposte concrete sui numerosi fronti aperti, dimostrando l’impegno dell’Ente nel dare seguito alle istanze dei Consiglieri e, di conseguenza, dei cittadini.