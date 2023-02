Turchia, terremoto magnitudo 7.9 vicino a confine con la Siria: centinaia di vittime

È stata diramata un’allerta per possibili onde di maremoto in arrivo sulle coste italiane. Ma poi l’allarme è stato revocato

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.9 è stata registrata nella notte, alle 4:17 ora locale (le 2:17 in Italia), nel sud della Turchia, non lontano dal confine con la Siria. Secondo i dati dell’Ingv e dell’Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 25 km di profondità ed epicentro nella provincia di Gaziantep. Sono state tre le forti repliche: alle 2:28, 2:36 e 2:58 ora italiana con magnitudo rispettivamente 5.6 (rivista al ribasso da 6.7), 5.2 e 5. Da subito sono stati segnalati crolli e danni. Il bilancio è ancora in evoluzione: l’ultimo aggiornamento è di almeno 427 morti nel nord della Siria e almeno 284 nelle città turche. Migliaia i feriti. È stata diramata un’allerta per possibili onde di maremoto in arrivo sulle coste italiane. Ma poi l’allarme è stato revocato. Riparte regolarmente il traffico ferroviario in Italia, sospeso per cautela per alcune decine di minuti.