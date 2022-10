L’incontro si è svolto nell’aula consiliare del comune di Ladispoli

Truffe agli anziani: i militari dell’Arma incontrano i cittadini –

“Buongiorno signora sono del servizio idrico”, o ancora: “Suo nipote è nei guai, gli servono soldi per sistemare le cose”. Sono alcune delle frasi che spesso i malviventi utilizzano ai danni degli anziani per cercare di convincerli a lasciarli entrare in casa per poi derubarli.

In alcune circostanze ci riescono, in altre per fortuna no. Proprio come accaduto nei mesi scorsi a Ladispoli, dove i malviventi hanno agito in diverse occasioni.









Un motivo per il quale amministrazione comunale e Carabinieri hanno deciso di incontrare ancora una volta le fasce più deboli per dare loro la possibilità di acquisire elementi di comportamento volti a combattere il vergognoso fenomeno delle truffe e dei raggiri.

All’incontro, moderato dall’assessore alle attività produttive Stefano Foschi, hanno preso parte il Capitano dell’Arma dei Carabinieri, Mattia Bologna, il Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri di Ladispoli, Umberto Polizzi, il consigliere del comune di Ladispoli, Daniela Marongiu