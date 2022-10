Tidei: “Castello in festa con la Banda Musicale Comunale Uniti per la Musica”

In occasione della Festa dei Nonni il castello di Santa Severa nel pomeriggio di oggi si è animato a ritmo di musica con il concerto della Banda Musicale Comunale ‘Uniti per la Musica’.

Evento reso possibile grazie al patrocinio del Comune di Santa Marinella in collaborazione con la Regione Lazio e LazioCrea. “Tante le famiglie che hanno raggiunto il maniero in questa prima domenica del mese per trascorrere un pomeriggio di festa tra le mura del castello – ha riferito il sindaco Pietro Tidei – Insieme alla delegata al Castello e al Marketing Territoriale Paola Fratarcangeli vogliamo ringraziare la Banda Musicale Comunale Uniti per la Musica per aver scelto ancora una volta di esibirsi sul nostro territorio. Dopo 70 anni anche Santa Marinella ha finalmente una banda comunale ed è orgogliosa di poter godere di ottima musica.

Alla Banda, rinnoviamo i nostri complimenti per la grande preparazione, professionalità e bravura. Grazie soprattutto a queste importanti iniziative il maniero diventa sempre più un contenitore culturale polivalente che accoglie un gran numero di persone, nonché ospiti d’eccezione nazionali ed internazionali, promuovendo una ricca offerta turistica. Una delle nostre più importanti ispirazioni è che il castello possa vivere non solo in estate ma anche in inverno, facendo diventare la Perla una grande città turistica tutto l’anno”