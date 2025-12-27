Si era spacciato per carabiniere: girava su una Mercedes con targa polacca
Truffa ai danni di un’anziana signora: arrestato un uomo di Chianciano –
Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di salvaguardare il diritto di cronaca, costituzionalmente garantito, che nei giorni scorsi il Centro Operativo di Fiano Romano diramava a tutte le pattuglie autostradali su segnalazione dei Carabinieri di Chianciano Terme, la nota di ricerca di un uomo, che a bordo di un’autovettura Mercedes Classe A con targhe polacche, si era appena reso responsabile di una truffa con la tecnica del falso carabiniere ai danni di un’anziana donna.
L’auto veniva intercettata e fermata dagli agenti della stradale di Roma sud al km 571 dell’autostrada A1.
In considerazione della nota di ricerca diramata, dei precedenti di polizia emersi a carico dell’uomo riguardanti precedenti truffe ed infine dalle risposte incerte ed evasive riguardo al motivo del suo viaggio, gli agenti procedevano alla perquisizione personale e dell’autovettura.
Venivano rinvenuti all’interno degli slip indossati dall’uomo, vari monili d’oro e d’argento e 850 euro avvolti in fazzoletti di carta, della cui provenienza egli non sapeva fornire notizie.
Accertato che quanto rinvenuto era frutto della truffa consumata ai danni dell’anziana signora, l’uomo veniva arrestato dagli agenti della Polstrada. Successivamente il Gip del Tribunale di Tivoli convalidava l’arresto correttamente eseguito e disponeva per l’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari. La refurtiva sequestrata veniva restituita alla legittima proprietaria.