Cerveteri, l’opposizione: “Il Comune è tenuto a risarcire i danni causati dalle buche”

Cerveteri, dopo le piogge dei giorni scorsi, i Consiglieri di opposizione ricordano che il Comune è tenuto a risarcire i danni causati dalle buche

Questa settimana la pioggia è caduta sul nostro territorio per almeno due giorni senza interruzioni. Non ha causato i danni come quelli che abbiamo visto in Emilia-Romagna, ma ci siamo tutti risvegliati con le strade che sembravano un campo di battaglia.

Una volta un ingegnere civile mi ha spiegato il perché le strade dopo un abbondate pioggia si riempiono di buche, ma mi ha lasciato lo stesso molti dubbi.

Preso atto della situazione critica per tutti gli automobilisti che percorrono le strade del Comune di Cerveteri, i Consiglieri di opposizione hanno emesso il seguente comunicato.

“Dopo le copiose piogge dei giorni scorsi, sulle strade del nostro territorio si sono aperte delle grosse buche che possono causare danneggiamenti alle ruote delle auto durante la circolazione. La nostra raccomandazione è quella di procedere con cautela, prestando molta attenzione per evitare questi veri e propri crateri. Tuttavia, qualora dovesse incorrere nella rottura di pneumatici e/o cerchioni, ricordiamo che il Comune è tenuto a risarcire il danno. Quindi vi invitiamo a documentare con foto l’accaduto. O, meglio, dove possibile, a far intervenire la polizia locale per verbalizzare e, successivamente, a presentare poi richiesta di risarcimento al Comune.”