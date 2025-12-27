Via Salaria a quattro corsie: approvato il progetto esecutivo

Verrà potenziato il tratto da Ponte Buita a Rieti. Rocca sul progetto: “Costituisce il primo di sette sulla Salaria”

“Manteniamo l’impegno e restituiamo finalmente centralità alla Salaria, un’infrastruttura strategica per la mobilità e lo sviluppo economico della Regione Lazio”, dichiara in una nota il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

“L’approvazione del progetto esecutivo per l’adeguamento a quattro corsie della Salaria, nel tratto da Ponte Buita a Rieti, rappresenta infatti un passaggio decisivo – dopo oltre vent’anni di attesa – per il potenziamento e la sicurezza di un asse stradale fondamentale per i nostri cittadini.

L’opera prevede il raddoppio della piattaforma stradale e la trasformazione dell’asse in strada extraurbana principale a quattro corsie, con standard elevati di sicurezza e funzionalità.

L’intervento, inserito in un programma complessivo di lavori per oltre 500 milioni di euro, costituisce il primo di sette sulla Salaria e riveste un ruolo strategico sia sotto il profilo infrastrutturale sia sotto quello della sicurezza stradale”, conclude Rocca.