Grandi risultati, il 25 maggio al Trofeo Città di Grosseto Meeting Gold, per gli atleti De Santis, Scalella e Lombardi

Il 25 maggio si è svolto, presso lo splendido impianto di atletica leggera “Zecchini”, il Meeting Nazionale Gold, anteprima tricolori Under 20.

Francesco De Santis, negli 800 metri, conquista un fantastico podio e, per la seconda volta, realizza un crono sotto il minimo per i Campionati Europei di Tampere (Finlandia), con un tempo finale di 1’49″89.

Nella stessa gara, ottima prova di Andrea Scalella, che vince ampiamente la sua serie con il tempo finale di 1’56″00.

Negli 800 femminili, Veronica Lombardi corre ampiamente sotto il suo personale e realizza un eccellente 2’14″12, tempo valido come minimo per le Nazionali Under 20.